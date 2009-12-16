Ющенко вимагає від уряду негайно подати до ВР проект бюджету-2010

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду негайно внести на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент вимагає від уряду відмовитись «від намірів ручного розподілу бюджетних коштів та подати до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік».

І.ВАННИКОВА зауважила, що глава держави звертається до Кабінету міністрів з вимогою виконати приписи законодавства щодо внесення бюджету на розгляд парламенту.

«Відсутність ухваленого бюджету на наступний рік несе у собі низку серйозних загроз», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що, зокрема, з січня 2010 року щомісячно можуть бути профінансовані лише витрати в обсягу 1/12 від бюджету 2009 року. Під загрозою опиниться ціла низка соціальних виплат, не говорячи вже про доплати та анонсовані підвищення доходів громадян.

Також, за її словами, місцева влада не зможе коректно сформувати бюджети своїх територій, що означатиме не фінансування важливих соціальних та економічних програм.

«Зрештою, залишається незрозумілим механізм фінансування виборів Президента», - зауважила І.ВАННИКОВА.

Як сказала прес-секретар Президента, враховуючи такі серйозні наслідки для країни, неподання урядом доопрацьованого варіанту бюджету можна пояснити лише одним: «Бажання керівництва уряду під час виборчої кампанії розподіляти кошти в ручному режимі, без контролю та звітності».

«Це дозволить уряду заохочувати певні категорії громадян, особливо тих, від кого залежить процес голосування і визначення результатів виборів, і при цьому нехтувати інтересами інших українців», - сказала І.ВАННИКОВА, наголосивши, що В.ЮЩЕНКО вважає таку практику неприпустимою. І вимагає від Кабінету міністрів подати проект бюджету до Верховної Ради.