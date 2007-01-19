Погребинський думає, що коаліція Тимошенко нічого не винна

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що ухвалення закону про опозицію в існуючому варіанті неможливе.

Таку думку М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив сьогодні кореспондентові УНІАН у телефонній розмові.

«Я схильний довіряти Олександру МОРОЗУ, який повідомив про домовленості, згідно з якими парламентська коаліція голосує за законопроект тільки в першому читанні. Інших зобов`язань вони не брали», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Разом з тим, на думку політолога, подальша доля законопроекту про опозицію, прийнятого в першому читанні, є предметом компромісів. «Якщо така політична воля буде у ТИМОШЕНКО, з одного боку, і з іншої - якщо ЮЩЕНКО зможе відновити свій вплив у парламенті, то компроміс можливий», - припустив він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що у разі неухвалення закону про опозицію БЮТ не зможе відкликати свої голоси, віддані за закон про Кабінет Міністрів. «Це неймовірно, оскільки законодавство не передбачає такого механізму», - пояснив експерт.

«Якщо говорити про закон про опозицію, то в нашій ситуації повного ігнорування виконання законів, в якій лідирує Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО), писана норма означає менше, ніж реальна розстановка політичних сил. ЮЩЕНКО має визнати нову розстановку сил після голосування закону про Кабмін, має прийняти і перенести відповідальність на уряд за соціально-економічний розвиток країни, а також відмовитися від утримування ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ», - вважає політолог М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України О.МОРОЗ під час засідання Всеукраїнського прес-клубу 18 січня заявив, що парламентська коаліція не має жодних зобов`язань перед фракцією БЮТ щодо остаточного ухвалення закону про опозицію. О.МОРОЗ зазначив, що були домовленості з БЮТ про підтримку в цілому закону про імперативний мандат і закону про опозицію в першому читанні.

Верховна Рада України 12 січня подолала вето Президента на Закон «Про Кабінет міністрів України», не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. «За» проголосували 366 із 370 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосували 186 депутатів, БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.

Того ж дня, відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєднався до парламентської коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет Міністрів з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади.

Голова ВР О.МОРОЗ підтвердив, що між коаліцією і БЮТ були досягнуті політичні домовленості в обмін на голосування за закон про імперативний мандат депутатів місцевих рад.