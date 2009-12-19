Тимошенко хотіла загадати бажання між двома Вікторами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сподівалася на пряму дискусію у програмі "Шустер live" з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні у ефірі телеканалу "Україна".

"Отак і в боротьбі з кризою. Постійно сама. Хотіла прийти - задати людям питання, у прямій дискусії, щоб ми знайшли ту істину, яку важливо почути людям. І коли на рекламах ми бачимо сильних політиків, то хоча б не побоялися б сюди прийти, і на декілька питань відповісти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також пожартувала, що хотіла загадати бажання між двома Вікторами. "Не вийшло", - зазначила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що хотіла задати В.ЯНУКОВИЧУ питання про те, яке у нього моральне та політичне право забирати державну резиденцію після того, як він у 2007 році залишив посаду прем’єра.

"Був би Президент, я хотіла б задати питання, коли він стояв на Майдані і казав, що бандити мусять сидіти в тюрмах. Я хотіла б поіменно запитати зараз, хто це? І як воно все відбувалося всі ці 5 років? Як це бачилося в реальному житті?", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.