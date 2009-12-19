Литвин хоче виселити податківців з дитсадків

Кандидат в Президенти, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за проведення інвентаризації в Україні дитячих садків, щоб відродити ту їхню кількість, яка функціонувала раніше.

Як передає кореспондент, про це він заявив сьогодні під час перебування в дитячому садку номер 1 міста Малин Житомирської області.

«У країні потрібно провести інвентаризацію дитячих садків. Величезна частина дошкільних установ сьогодні захоплена чи приватизована комерційними фірмами, відтак змогу відвідувати дитячі садки має лише 50% українських малюків», - констатував В.ЛИТВИН.

За його словами, перепрофілювання дитячих установ раніше виправдовували відсутністю в них дітей, але це не відповідає дійсності. «Сьогодні у дитячі садки черги займають ще з пологового будинку. Зокрема, у Малині до 2012 року вже стоїть черга», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що на сьогодні необхідно скласти повний реєстр всіх дитячих установ, які були раніше, подивитися яким чином їхні приміщення використовуються зараз і в разі потреби відновити їх функціонування. «Моє першочергове завдання – повернути дітям приміщення, які були віддані податковим інспекціям та приватним структурам», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також наголосив, що фінансування дошкільних та закладів освіти має бути пріоритетом державного бюджету. «Сучасні діти живуть в інформаційному суспільстві, в якому знання інформатики не менш важливе, ніж навчання грамоті», – переконаний В.ЛИТВИН.