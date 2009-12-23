Тимошенко: Янукович і Ющенко поділили адмінресурс

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що адміністративний ресурс працює лише на двох кандидатів у президенти – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Адмінресурс вони поділили з ЮЩЕНКОМ, тому що голови обласних та районних державних адміністрацій є їхніми креатурами, які вони вкладали у домовленостях у 2007 році, коли мали спільну коаліцію, коли ЮЩЕНКО подав ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, коли ЯНУКОВИЧ абсолютно рука об руку працював з ЮЩЕНКОМ, і тоді вони склали цей адмінресурс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає фальшивими заяви В.ЯНУКОВИЧА про недопущення фальсифікацій на виборах.

«Ці заяви треба розуміти, як коли крадій кричить, що на крадії шапка горить, і кричить – тримайте вора», - додала вона, наголосивши, що її політична сила не допустить фальсифікацій.