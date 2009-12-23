Гриценко обіцяє поставити олігархів у жорсткі рамки

Кандидат у президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що на посту глави держави поставить олігархів у жорсткі рамки і примусить їх платити податки в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив сьогодні у Чернігові.

«З олігархами не треба боротися. Їх треба просто поставити у рамки», - сказав кандидат.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що після перемоги на президентських виборах має намір запропонувати жорсткі, однак прозорі правила гри для представників великого бізнесу, так званих олігархів.

«Олігархи – це люди, які мають мільярди коштів, володіють заводами та нерухомістю не лише в Україні, а й за її межами. Мають яхти, літаки. Контролюють політику деяких засобів масової інформації. Відповідно, хочуть впливати і на державну політику. Я їм цього не дозволю», - наголосив кандидат у президенти.

При цьому А.ГРИЦЕНКО висловився проти ворожого ставлення до олігархів, адже, за його словами, вони, як і представники середнього та малого бізнесу, створюють робочі місця.

«Головне завдання – створити умови для розвитку вітчизняного бізнесу, водночас примусивши його сплачувати податки в Україні і дотримуватися інтересів держави», - зазначив він і додав, що «при Гриценку-президенті олігархи не бігатимуть на Банкову частіше за міністрів».

Політик також підкреслив, що у 2005 році новообраний Президент Віктор ЮЩЕНКО мав можливість встановити чесні стосунки з великим бізнесом, поставити його у рамки.

«Це був час, коли всі олігархи втекли з країни і, сидячи за кордоном, гадали: посадять всіх чи через одного, відберуть всю власність, чи щось залишать», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він вважає, що Президент В.ЮЩЕНКО тоді не зробив жодних необхідних кроків з очищення держави від впливу олігархічних кланів, а потім дозволив їм через різні благодійні проекти знов проникнути у владу. «Невдовзі взагалі почав роздавати ордени», - зауважив кандидат у президенти.

Він наголосив на важливості «проведення чіткої лінії між владою та бізнесом».

«З олігархами не потрібно гратися, їх потрібно ставити у жорсткі рамки. І якщо олігархи будуть їх дотримуватися, держава має всіляко сприяти розвитку їхнього бізнесу, у тому числі – на зовнішніх ринках», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Як приклад, він згадав, що, коли був міністром оборони, змусив олігархів доплатити в бюджет відомства значні кошти за договорами передачі земель, укладеними ще за попередніх керівників Міноборони, оскільки ціни, за якими вони отримали власність, були занижені.

«Ті, хто не хотіли платити, судяться до сих пір. Ті, хто заплатили, чесно отримали свою власність і можуть жити спокійно. А на кошти, отримані від доплат олігархів, Міністерство оборони збудувало у 2005 році у 2,7 разів більше житла, ніж у 2004-му», - заявив А.ГРИЦЕНКО.