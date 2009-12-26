Ульянченко: місцеві бюджети дотують уряд, який розповідав, що на все здатен

Глава Секретаріату Президента, голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО наголошує, що сьогодні фактично місцеві бюджети дотують уряд.

Про це вона сказала в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері, повідомляє офіційний сайт кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА.

В.УЛЬЯНЧЕНКО нагадала, що вся країна цілий рік чула від уряду одну й ту ж саму фразу - «кожен місяць перевиконувався бюджет». «І завжди було хизування урядом, що пенсії і заробітні плати виплачувалися. Вони виплачувалися за рахунок кредитних коштів. Ми живемо в борг. Вся країна живе в борг», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона звернула увагу, що насправді бюджет не виконувався, тому не реалізовувалася жодна програма, а країна одержала колосальні борги. «Сьогодні, в цей момент, доки ми тут з вами говоримо, я сподіваюся, що в Україні народжується дитинка, але ця дитинка народжується з боргом – 6 тисяч гривень. Сьогодні кожний громадянин України має цей борг», - наголосила глава Секретаріату Президента.

Вона також підкреслила, що, незважаючи на постійну критику і скарги на те, що прем’єр-міністру заважає Президент України і його команда губернаторів, саме місцеві бюджети наповнювалися вчасно і це заслуга команди В.ЮЩЕНКА. «Сьогодні фактично місцеві бюджети дотують уряд, який розповідав, що на все здатен», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.