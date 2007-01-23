Через Рудьковського в МЗС полетять голови

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що працівники консульських установ, до яких звертався міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ з проханням прискорити видачу віз представникам туркменської опозиції будуть достроково відкликані.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» у понеділок увечері.

«Обов’язково будуть кадрові рішення, деякі з консульських працівників будуть відкликані достроково, на деяких буде накладено стягнення, тобто досить серйозно ми сприйняли цю ситуацію, оскільки ми в МЗС дбаємо про неухильне виконання указу Президента про координуючу роль Міністерства закордонних справ і тут раптом наші працівники ідуть на свідоме порушення цього указу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" 20 січня поінформувала про те, що нібито прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла призвести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають в міжнародному розшуку.

Тим часом у прес-службі Мінтрансу повідомили, що міністр транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації, а також звернеться до Комісії з журналістської етики з проханням дати оцінку діям журналіста газети «Дзеркало тижня» при підготовці статті «Запрошення в чужий монастир» від 20 січня 2007 року.