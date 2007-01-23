Бродський не довірить своє обрізання Черновецькому

Депутат Київради Михайло Бродський закликає предстоятелів українських православних церков утримуватися від публічних контактів з мером Києва Леонідом Черновецьким "як членом тоталітарної секти за винятком випадку, коли той захоче покаятися".

З таким закликом Бродський, зокрема, звернувся до Патріарха Філарета та Митрополита Володимира, повідомляє його прес-служба.

"Політичні сили столиці, котрим сьогодні симпатизує більшість киян, об`єдналися, аби витурити зі столиці нечисту силу, нечистої як думками, так і діями своїми", - сказав він.

Коментуючи вислів Черновецького на його адресу про те, що Бродському "треба обрізатися", депутат відповів:

"Свою дорогу до Бога кожен про ходить сам, і я не виключення, тому мені на цьому шляху не потрібні "провожаті" із прихильників тоталітарних сект на кшталт так званої церкви Черновецького-Аделаджі".

"Вчора десятину Аделаджі платили лише ті нещасні, котрих Черновецькому вдалося завербувати своїми пайками у члени секти, а нині сектантська мерія "комунальною" десятиною обклала весь Київ", - сказав Бродський, додавши, що більшість заступників мера зізналося в тому, що по неділях відвідують так звану Церкву Аделаджі.

Як відомо, раніше Черновецький говорив, що Тимошенко і Бродський "для реалізації референдуму поїхали по святих місцях" до Ізраїлю.

"Правда, я не знаю, у яку церкву вони разом пішли, тому що Бродський не дуже великий шанувальник церков. Але так, для жарту скажу, що йому тільки треба обрізатися й у цьому випадку може референдум пройти. Але я не знаю, яку допомогу йому в цьому надає Юлія Володимирівна", - заявив Черновецький.

Українська правда