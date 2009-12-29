Литвин: ці вибори можуть бути останніми

Голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН не виключає можливості Майдану після першого туру президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі Першого національного у програмі “Українська рулетка”.

Відповідаючи на запитання про можливість повторення Майдану в Україні, В.ЛИТВИН сказав: “У мене є всі підстави припускати і прогнозувати, що шось подібне, але у більш жорсткій формі, може мати місце в Україні після першого туру, якщо будуть зреалізовані ті навіювання, які намагаються прищепити людям”.

Він додав, що “ніхто з цих людей не може програти, а виграти може один”.

Як наголосив В.ЛИТВИН, програш ключивих кандидатів на пост Президента - “це більше, ніж просто політична поразка”. За його словами, йдеться про подальше “політичне існування”, не кажучи вже “про інші загрози, які чекають того, хто не зможе досягти омріяних результатів”.

Він зауважив, що у такій ситуації як голова ВР діятиме “адекватно, жорсткіше, відповідальніше, з більшими результатами, ніж це було у 2004 році”.

За словами В.ЛИТВИНА, у випадку, коли будуть підстави говорити після першого туру про фальсифікацію підрахунку результатів, тоді необхідно “ставити питання про проведення повторних виборів” і про притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто займався фальсифікаціями.

За словами голови ВР, від нинишніх виборів буде залежати “не лише доля парламенту”, але існування країни взагалі.

Він наголосив, що може виникнути питання про те, що “ці вибори можуть бути останніми”.