Добкін знає єдину причину, чому Аваков є губернатором

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН ініціюватиме перед Кабінетом міністрів та Секретаріатом Президента розгляд питання про доцільність перебування Арсена АВАКОВА на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав М.ДОБКІН на прес-конференції, коментуючи заяву А.АВАКОВА про те, що представники «Нашої України» у Харківській міській раді будуть ініціювати відставку секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

«Я буду ініціювати перед Кабінетом міністрів та Секретаріатом Президента питання про те, щоб діяльність Арсена АВАКОВА на посаді губернатора Харківської області була піддана серйозному аналізу і були зроблені відповідні висновки», - сказав М.ДОБКІН.

Мер міста висловив незадоволення цією та багатьма іншими заявами А.АВАКОВА і сказав, що для таких заяв губернатор має користуватися підтримкою населення, якої, на думку мера, А.АВАКОВ сьогодні не має. М.ДОБКІН висловив жаль, що А.АВАКОВ «губернатором так і не став». За його словами, що Харківська область “не має господаря” призводить «до порушення балансу у стосунках між містом та областю і не йде на користь територіальній громаді».

Говорячи про невідповідність А.АВАКОВА своїй посаді М.ДОБКІН зазначив, що «єдиною причиною» через яку А.АВАКОВ залишається губернатором - це «наявність серед його заступників Ярослава Петровича ЮЩЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, раніше з ініціативою відставки А.АВАКОВА виступав голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН, а депутати облради влітку 2006 року висловили недовіру губернатору. Апеляційний суд визнав, що під час голосування за відставку відбулись порушення процедури.