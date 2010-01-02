Ющенко відкриє Свято Пампуха

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3, 5 та 8 січня зустрічатиметься з жителями Львівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, 3 січня, в неділю, Президент візьме участь у святочній літургії з нагоди освячення новозбудованого храму Святого Архистратига Михаїла (УГКЦ) у с.Плав’я Сколівського району. Після завершення урочистостей В.ЮЩЕНКО зустрінеться з громадою села. Цього ж дня Президент України відвідає Моршин, де у приміщенні місцевого Палацу культури відбудеться зустріч з мешканцями міста.

5 січня Глава держави перебуватиме з робочою поїздкою у Самбірському та Дрогобицькому районах, зустрінеться з громадою міста Самбора та жителями Дрогобича.

У п‘ятницю, 8 січня, Президент України візьме участь в урочистому відкритті ІІІ міського Свята Пампуха у Львові, а також перегляне виставу «Різдвяна феєрія» Львівського академічного духовного театру «Воскресіння».