Уже наступного тижня Янукович привезе в Київ 20 тисяч людей?

Прихильники кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА почнуть проведення акцій у Києві під егідою профспілок, починаючи з 12-13 січня. Про це УНІАН повідомило джерело у Федерації профспілок України.

За словами співрозмовника агентства, план дій полягає в тому, щоб зайняти ключові громадські місця в центрі столиці, випередивши штаби БЮТу. За даними, отриманими Партією регіонів, БЮТом заплановано початок проведення масових акцій на підтримку свого лідера з 15 січня. Зважаючи на це, регіонали мають намір випередити конкурентів, і тому на 12-13 січня заплановано початок масових акцій за участю активістів ФПУ, яку очолює народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА.

Як відзначило джерело, до Києва прибудуть потяги та інший транспорт з людьми зі Східної України та деяких інших регіонів України. Людей планується розмістити в санаторіях під Києвом та готелях Києва, які належать ФПУ. Зокрема, за даними співрозмовника агентства, з цією метою заброньовано місця в санаторіях “Зірка”, “Перемога”, “Жовтень”, “Україна”, готелях “Дружба” та “Турист”. Всього заплановано приїзд 15-20 тисяч людей, говорить джерело в ФПУ. За його словами, всіма питаннями розміщення, харчування та іншого забезпечення приїжджих займатиметься штаб акції, розташований на базі Федерації профспілок.

За словами співрозмовника, представники ПР планують побудувати акції на критиці уряду щодо проблем із соціальними виплатами. Такі можливості, зокрема, дає винесення незадовго до Нового року вердикту Конституційним судом України про те, що Кабінет міністрів може бути стороною колективного трудового спору (раніше уряд наполягав на тому, що такою стороною мають бути роботодавці разом з урядом – УНІАН).

Як повідомило джерело, у ПР розраховують, що коли головні вулиці та площі столиці буде зайнято прихильниками В.ЯНУКОВИЧА, це після першого туру президентських виборів (17 січня) дасть можливість суттєво впливати на хід підрахунку голосів, прийняття відповідних судових рішень та не дасть можливості зробити цього конкурентам.

УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу до керівника Апарату ФПУ Олега БОНДАРЧУКА, який сказав, що, наскільки йому відомо, такі акції не готуються.