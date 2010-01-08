США поставлять Тайваню зенітні ракети

Влада США санкціонувала постачання Тайваню зенітних ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) і супутнього устаткування на суму близько мільярда доларів. Як пише газета Financial Times, про контракт на постачання, яке здійснить компанія Lockheed Martin, американське міністерство оборони оголосило в середу, 6 січня.

Заява американської адміністрації прозвучала всупереч незадоволенню Пекіна, а також попри напруженість у торговельних відносинах США і Тайваню. Хоча операція з продажу "Петріотов" була запланована ще за адміністрації Джорджа Буша, нова адміністрація Барака Обами поки що зброї острівній державі не продавала.

Раніше, у вівторок, міністерство закордонних справ КНР попереджало Вашингтон про неприпустимість озброєння Тайваню і наголошувало, що поставки можуть серйозно зашкодити американо-китайським відносинам. Також, як передає Reuters, в материковому Китаї прозвучала ідея щодо накладення санкцій на американські компанії, які ведуть справи з Тайванем.

Представники американського бізнесу, навпаки, критикували адміністрацію Обами за недостатню увагу до потреб Тайваню. Як повідомляло Reuters, із заявою на цю тему на початку року виступила Рада американо-тайваньського бізнесу (U.S.-Taiwan Business Council), в якому, зокрема, представлені Lockheed Martin і виробник ракет Patriot - корпорація Raytheon.

Лента.ру