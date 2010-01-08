Тимошенко не дасть голосувати вдома попри рішення ЦВК?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зробить усе необхідне для того, щоб президентські вибори в Україні відбулися чесно та прозоро у відповідності з європейськими стандартами.

Про це вона сказала на зустрічі з головою місії ОБСЄ зі спостереження за виборами Президента України Хайді ТАЛІАВІНІ у четвер у Києві, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала представникам місії ОБСЄ за те, що знайшли час у святкові дні зустрітися та поговорити про забезпечення прозорих виборів в Україні. Вона запевнила, що для неї як для прем’єр-міністра дуже важливо, щоб президентські вибори відбулися чесно та демократично.

«Ми хочемо не допустити фальсифікацій, ми звернулись до ОБСЄ, до інших міжнародних організацій, які можуть надіслати спостерігачів, щоб не допустити повторення фальсифікацій, подібних як у 2004 році, і це наша мета», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зауважила, що опозиція і частина ЦВК, підконтрольна Партії регіонів та Віктору ЯНУКОВИЧУ, зараз намагаються втілити в життя технології фальсифікацій, які використовувалися під час президентських виборів у 2004 році, йдеться у повідомленні.

Зокрема, прем’єр нагадала, що Центральна виборча комісія прийняла рішення, яке передбачає можливість голосування вдома без будь-якого документального підтвердження про нездатність виборця пересуватись самостійно. Ю.ТИМОШЕНКО запевнила представників ОБСЄ, що не допустить реалізації цієї технології з боку опозиції і зробить все, щоб забезпечити проведення демократичних виборів в Україні.

У свою чергу, Х.ТАЛІАВІНІ подякувала прем’єр-міністру за зустріч та підкреслила, що позиція Ю.ТИМОШЕНКО щодо забезпечення прозорих виборів у державі дуже важлива. Крім того, вона відзначила позитивну роботу уряду у підготовці виборів.