Навіщо Януковичу "Антимайдан-2010"?

Намір Партії регіонів влаштувати в Києві свій Майдан після першого туру президентських виборів матиме, переважно, психологічний ефект.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили автор кінофільму "Помаранчеве небо" Юрій БУТУСОВ, письменник і публіцист Олесі БУЗИНА і політолог Дмитро ДЖАНГІРОВ.

"Це серйозна помилка - звозити до Києва людей з інших міст. Ця технологія - вона себе не виправдала. Якщо є потреба (в організації Майдану - УНІАН), треба проводити його за місцем проживання людей. Те, що зараз планується, це гра проти самих себе... Це - знизити собі (Партії регіонів - УНІАН) рейтинг у Києві", - сказав Ю.БУТУСОВ.

На думку О.БУЗИНИ, така акція може бути проведена лише з метою морального задоволення прихильників "регіоналів", оскільки під час президентської кампанії 2004 року вони не змогли "завоювати" столичний Майдан.

"Я не знаю, чи буде така акція проводитися (я не є членом Партії регіонів), але вважаю, що вона можлива: "регіоналам" важливо "завоювати" Київ психологічно. Але ця акція може бути не тим Майданом. У разі, якщо вони переможуть (на виборах - УНІАН), це буде їхнім переможним концертом. Якщо ж не переможуть, то, виходячи з психології Партії регіонів, вони таку акцію взагалі не проводитимуть", - сказав О.БУЗИНА.

У свою чергу Д.ДЖАНГІРОВ вважає, що намір Партії регіонів проводити акції в Києві після першого туру виборів скоріше переслідує мету "подавити волю до опору" в прихильників Юлії ТИМОШЕНКО. "Я думаю, що в разі великого розриву (у голосах за Віктора ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) це скоріше акція, щоб подавити волю опору в прихильників ТИМОШЕНКО... Я думаю, що це скоріше така психологічна акція, а не прямий вплив на виборця", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, в скільки приблизно обійдеться Партії регіонів приїзд одного прихильника в столицю, Д.ДЖАНГІРОВ назвав суму в 100 доларів без урахування транспортних витрат.