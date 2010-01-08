Канал "1+1" транслюватиме програму "Особова справа" про Литвина

9 січня канал “1+1” транслюватиме програму «Особова справа», гостем якої буде кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Передача присвячена святкуванню В.ЛИТВИНОМ Різдва у сімейному колі у рідному селі на Житомирщині.

Після відвідання сільської церкви, побудованої коштом родини ЛИТВИНІВ голова ВР поділився своїм баченням “духовного відродження країни, що має спиратися на традиції та мораль”. “Президент зобов’язаний бути втіленням і захисником моральності та духовності народу, мудрим об’єднувачем держави», – впевнений він.

Глядачі зможуть побачити ексклюзивні зйомки родинного гнізда ЛИТВИНІВ, три покоління сім’ї за одним столом, відверті зізнання та сімейні секрети, оглядини господарства та знайомство зі свійськими тваринами, йдеться у повідомленні. Програма вийде в ефір о 16.00.