Ющенко про Росію, Білорусь, нафту і Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає політичними переговори між Росією і Білоруссю щодо постачання нафти.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Нафта і газ - це не вуглеводи, це політика, на жаль, це політика», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Тому, за словами Президента, говорячи про економічні відносини у цій сфері, можна говорити про виклики для незалежності тієї чи іншої країни.

В.ЮЩЕНКО вважає, що виклик, який стоїть сьогодні перед Білоруссю, є таким самим викликом, як і перед Україною.

При цьому він нагадав газові угоди, які були підписані між урядами України та Росії, і вкотре розкритикував ці домовленості.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що ТИМОШЕНКО свідомо йде на невигідні проекти для України, у тому числі і щодо нафтопроводу Одеса-Броди, оскільки добре розуміє, що підтримати її може лише Кремль «в обмін на її капітуляцію».