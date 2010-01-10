Хто профінансує екзит-пол?

Екзит-пол на виборах президента вперше проведуть коштом не лише міжнародних організацій, а й українських політиків, бізнесменів та громадськості. Втім, добровільних пожертв поки бракує, тому бюджет опитування скорочують.

Зокрема, бюджет національного екзит-полу, який спільно готують фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Центр імені Разумкова, розрахований на 312-318 тисяч доларів. Такі оцінки - виходячи з практики екзит-полу 2007 року, повідомив "Німецькій хвилі" директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів.

З цих коштів, за його словами, близько 220 тисяч були передбачені на анонімне опитування громадян на виході з дільниць у день виборів. Однак через брак наповнення фонду дослідження буде здійснюватися на 240 дільницях замість запланованих 300.

Наразі на рахунку соціологічного консорціуму є 61 тисяча доларів на "польові роботи" від міжнародних донорів: фонду "Відродження" та Фонду підтримки демократії США, сказав Кучерів. Посольство Голландії надало ще близько 50 тисяч доларів на функціонування інтернет-сайту, роботу журналістів та видання брошури.

З наданих українськими політиками та бізнесменами коштів на рахунку зібрано 57 тисяч гривень. З них 50 тисяч – як допомога кандидата в президенти Анатолія Гриценка. "Гриценко нас підтримував від початку, але пояснив, що не може виділити кошти зі свого виборчого фонду, оскільки за законом вони мають піти виключно на його виборчу кампанію", - сказав Кучерів. За його словами, кошти надала довірена особа кандидата. Такої ж підтримки організатори чекають і від інших кандидатів. Зокрема, як розповів Кучерів, обіцянку посприяти пошуку джерел фінансування вже висловила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що екзит-поли в день голосування мають бути незалежними і не повинні проводитися за кошти кандидатів в президенти або політичних сил... Коли політична сила платить, то може бути під сумнів поставлено і саме дослідження", - пояснила вона.

"Але екзит-поли мусять бути, вони завжди давали адекватні оцінки ситуації на виборах, тому буду всіма можливими силами допомагати шукати спонсорів", - резюмувала кандидат.

Від парламентських виборів 1998 року всі екзит-поли фінансували міжнародні донори. Дані цих опитувань зазвичай відрізнялися від офіційних менше, ніж на 1 відсоток. Тепер, зазначає "Німецька хвиля" з розвитком демократії в Україні, вперше розпочата кампанія збору коштів всередині України. Її метою є започаткувати традицію цілковито внутрішнього фінансування екзит-полу. Організатори сформували наглядову раду для того, аби, як вони кажуть, був максимально прозорий режим використання коштів цілого проекту, підзвітності та висвітлення діяльності його учасників.