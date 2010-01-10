Гриценко: Ющенко безпідставно чіпляється за свою посаду

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО зобов’язується піти з посади глави держави, якщо його рейтинг становитиме менше ніж 15%. Про це він наголошує у своїй виборчій програмі «Присягаю народу України!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, під час спілкування з журналістами у Запоріжжі, він нагадав, як 2004 року В.ЮЩЕНКО рекомендував тодішньому главі держави Леоніду КУЧМІ піти геть з посади, зважаючи на рейтинг у 6%.

«Коли ж сьогодні у самого ЮЩЕНКА рівень підтримки впав до 3%, він продовжує сидіти у кріслі», - зауважив кандидат у Президенти.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, В.ЮЩЕНКО “абсолютно безпідставно чіпляється за свою посаду”.

«При мені такого не буде, я не чіплятимуся за президентську посаду, - наголосив А.ГРИЦЕНКО. – Саме для цього я записав у своїй програмі зобов’язання піти з посади за низького рейтингу, розуміючи, що те, що я буду робити, не всім сподобається».

Кандидат в Президенти пояснив механізм своєї відставки: у випадку якщо соціологічні служби зафіксують падіння рейтингу Президента нижче за рівень у 15%, він негайно ініціює референдум довіри.

«Якщо трапиться так, що люди не підтримають мою діяльність, в той же день я добровільно піду з поста Президента. І піду без президентської пенсії, охорони, кухарів, водіїв та дач. Я поставив свій підпис під програмою і дотримаю своє слово», - обіцяє А.ГРИЦЕНКО.