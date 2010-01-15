Рябоконь хоче зламати ганебну традицію

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ вважає, що першочерговим обов`язком суспільства є забезпечення гідного життя ветеранів. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Традиція періодично давати обіцянки піклуватися про ветеранів активно експлуатується псевдоборцями за народ України усіх мастей, особливе перед черговими виборами, - відзначив О.РЯБОКОНЬ. – Однак за одними виборами йдуть інші, а покоління переможців у Великій Вітчизняній війні, як і раніше, живе гірше, ніж переможені у Німеччині. У результаті, українська влада не лише не виконала своїх обіцянок, а й довела справу до абсурду, коли ветерани змушені бігати по судах і вимагати від органів соціального захисту виплатити їм обіцяні допомоги».

За словами кандидата, у незалежній Україні закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту діє з 1993 року, і кожного разу під вибори «влада вносить до нього чергові обіцянки, як під Новий Рік Дід Мороз під ялиночку несе свої подарунки. Тільки виходить, що вигаданий Дід Мороз несе реальні подарунки, а реальна українська влада дає чергові порожні обіцянки, про які після виборів забуває».

За словами О.РЯБОКОНЯ, бюджет країни розподіляється між олігархічними кланами, а пенсії і допомоги ветеранам виплачуються за залишковим принципом. Ветерани, навіть вигравши всі суди, жалісливо юрмляться перед закритими дверима з табличками «бюджетом коштів на допомогу ветеранам не передбачено», сподіваючись на торжество справедливості і закону.

«Наше завдання – зламати цю ганебну традицію, - заявляє О.РЯБОКОНЬ. – Піклування про ветеранів – цей єдино можливий етичний фундамент, на якому можна побудувати майбутнє країни. Однак зробити це можна тільки тоді, коли ми контролюватимемо владу, і зокрема громадяни візьмуть під жорсткий контроль витрачання бюджетних коштів».