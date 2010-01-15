У БЮТ придумали «податок на борги»

Народний депутат України (БЮТ) Олександр СОЧКА пропонує внести зміни до закону про податок з доходів фізичних осіб і включити до складу загального місячного доходу оподаткування суму заборгованості платника податків, по якій закінчився термін позовної заяви, окрім суми податкового боргу.

Такі зміни передбачено законопроектом № 5512 від 13 січня 2010 р., текст якого розміщено на офіційному порталі парламенту.

При цьому, згідно з документом, податковим агентом є суб`єкт господарювання, зокрема комерційний банк і небанківська фінансова установа, на яких виникла така заборгованість.

У пояснювальній записці до проекту закону наголошується, що Законом № 1533 ("Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" – УНІАН) передбачено норму, згідно з якою до складу місячного оподатковуваного доходу платника податків включатиметься тільки сума заборгованості платника податків, по якій закінчився термін позовної давності і яка перевищує 50% прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного року. При цьому фізична особа зобов`язана самостійно сплатити податок з доходів і відобразити їх у річній податковій декларації. До ухвалення даної норми доходи у вигляді суми заборгованості платника податків, по якій закінчився термін позовної давності, оподатковувалися податковими агентами – суб`єктами господарювання.

«В основному заборгованість мають мільйони громадян, в першу чергу соціально незахищені верстви населення, за спожиті комунальні послуги, електроенергію, надані послуги зв`язку тощо», - наголошується у пояснювальній записці. Тому подача великої кількості декларацій може призвести до виникнення певної напруги у суспільстві, вважає автор законопроекту. Окрім цього, збільшаться витрати органів державної податкової служби на залучення цих громадян до надання декларацій, на обробку і нарахування податку з цих доходів.