Від ДАІ вимагають скасувати заборону підвозити виборців до дільниць

У Криму прокуратура опротестувала розпорядження Управління Державтоінспекції про заборону автоперевізникам здійснювати у день виборів Президента України підвезення виборців до дільниць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, «у 14 регіонах Криму органи Державтоінспекції внесли розпорядження понад 100 підприємствам, що займаються пасажирськими автоперевезеннями, в яких категорично заборонили їм організовано перевозити виборців. Хоча побоювання силовиків цілком зрозумілі, попередження можливих порушень у такий спосіб не вписується у чинне законодавство».

Органи ДАІ можуть вносити обов`язкові для виконання розпорядження виключно з питань безпеки дорожнього руху, інакше їх дії розцінюються як пряме втручання у підприємницьку діяльність, заявили у прокуратурі.

Прокуратура Криму вимагає від Кримського управління міліції припинити незаконні дії Державтоінспекції і провести службову перевірку.

«Органи прокуратури на місцях з метою скасування незаконних розпоряджень територіальних підрозділів ДАІ внесли 34 документи реагування», - відзначили у прес-службі прокуратури