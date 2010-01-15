Тігіпко заявляє, що налаштований на перемогу на виборах

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО налаштований на перемогу на президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив під час прес-конференції в Дніпропетровську.

«У мене хороший настрій. Маю позитивну динаміку рейтингу, а це означає, що ми з командою добре попрацювали», - підкреслив політик. За словами С.ТІГІПКА, високий результат забезпечила його виборча стратегія - прагматичний підхід до вирішення головних проблем в країні та відмова від популістських заяв.

«За останніми даними, на Півдні та Сході України ми маємо другий результат, а тут, в Дніпропетровську та області, зайняли першу позицію. Тому ми налаштовані на перемогу», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він також закликав українців прийти на виборчі дільниці – тільки принципова позиція кожного громадянина забезпечить проведення змін в країні. «Я вірю, що коли люди зроблять правильний вибір, ми матимемо сильну і сучасну державу. Головне – прийти на вибори і проголосувати», – сказав С.ТІГІПКО.