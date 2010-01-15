Ющенко презентував свою сповідь

У Києві презентовано книгу вибраних промов Президента України Віктора ЮЩЕНКА «До нації».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на презентації, Президент наголосив, що це його сповідь, побудована на ієрархії його цінностей, починаючи з питання духовного єднання нації і закінчуючи речами, які є для нього святими – питання національного становлення та національного буття.