Ющенко презентував свою сповідь

15:29, 15 січня 2010
Політика
2163 0

Президент розказав про святі речі

У Києві презентовано книгу вибраних промов Президента України Віктора ЮЩЕНКА «До нації».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на презентації, Президент наголосив, що це його сповідь, побудована на ієрархії його цінностей, починаючи з питання духовного єднання нації і закінчуючи речами, які є для нього святими – питання національного становлення та національного буття.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter