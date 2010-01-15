На одній із одеських дільниць недорахувалися півтисячі бюлетенів

На виборчу дільницю №19 виборчого округу №135 у Київському районі Одеси доставлено на 500 бланків бюлетенів для голосування на виборах Президента України менше, ніж вказано на пакеті з Центральної виборчої комісії.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН голова облорганізації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

«Під час перерахунку бланків члени виборчої дільниці №19 (11-а станція Великого Фонтану) виявили недостачу в пакеті п`ятисот бланків бюлетенів. Хоча члени дільничної комісії подали достовірні відомості про кількість зареєстрованих виборців на цій дільниці», - сказав А.БОЙКО.

За його словами, «ми не можемо судити про те, чи пов`язаний цей перший виборчий інцидент в Одесі із втратою півтисячі бланків бюлетенів чи з неправильним записом, вказаним на пакеті з бюлетенями, доставленими для даної виборчої дільниці».

Члени окружної виборчої комісії №135, очолюваної Юрієм КАЧУРОМ, зараз з`ясовують з представниками Центрвиборчкому, з чиєї вини стався перший збій у підготовці до голосування на дільниці №19 цього виборчого округу, додав представник КВУ.

За словами А.БОЙКА, в 135-ій окружній комісії допускають, що мають справу не зі спробою використання бланків для майбутньої фальсифікації голосування на цій дільниці, а просто з помилковим записом на пакеті з бланками бюлетенів. І розраховують, що до дня президентських виборів партію бюлетенів, якої бракує, буде додатково доставлено до Одеси.