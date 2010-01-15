300 київських шкіл перенесли заняття через вибори

Київська міська державна адміністрація оприлюднила перелік столичних навчальних закладів, де 18 січня скасовуються заняття у зв’язку з роботою там виборчих дільниць на виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перелік затверджено наказом Головного управління освіти та науки КМДА «Про перенесення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва в січні 2010 року».

Коментуючи цей наказ, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив, що заняття у загальноосвітніх навчальних закладах, де будуть розміщені виборчі дільниці, перенесені з 18 січня на 23 січня 2010 року.

До вказаного переліку увійшов 331 заклад освіти: 49 – у Дніпровському районі; 35 – у Шевченківському; 23 – у Печерському; 32 – у Солом’янському; 40 – у Деснянському; 36 – у Святошинському; 22 – у Подільському; 32 – у Дарницькому; 27 – у Голосіївському та 35 – у Оболонському районі.