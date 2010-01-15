Ющенко: потрібна сильніша президентська влада

Чинний Президент України, кандидат на пост глави держави Віктор ЮЩЕНКО вважає, що тільки сильніша президентська влада допоможе країні подолати перехідний період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі програми «Шустер live» на ТРК “Україна”.

«Думаю, що тільки більш сильна президентська влада повинна бути в країні для того, щоб у ці перехідні періоди долати більш ефективно всі виклики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому, за його словами, якщо не порушувати питання про зміну форми правління, то принаймні необхідно провести конституційну реформу.

Президент нагадав, що першими кроками у її реалізації має бути обмеження депутатської недоторканності, відкриття партійних списків на виборах, формування двопалатного парламенту.