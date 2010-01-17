Суд заборонив вносити зміни до списків виборців у день голосування

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії, яке дозволяло вносити у день голосування у списки виборців зміни за рішенням дільничних виборчих комісій.

Про це повідомив представник Юлії Тимошенко в суді Руслан Кирилюк.

Він зазначив, що ЦВК прийняла таке рішення переглядаючи рішення Кременчуцької окружної виборчої комісії (Полтавська обл.), яка не дозволила вносити після 14 січня будь-які зміни за рішенням дільничних виборчих комісій. Центральна виборча комісія це рішення скасувала, а Апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК.

Таким чином, в день голосування 17 січня і 7 лютого за рішенням дільничних виборчих комісій взагалі не можна вносити будь-які зміни до списків виборців.

Руслан Кирилюк підкреслив, що в цьому спорі поставлено крапку, і Центральна виборча комісія цей спір програла.