У ЦВК кажуть, що за 10 років - це найнижча явка виборців
13:26, 17 січня 2010Політика
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Станом на 11.00
За останні 10 років на нинішніх виборах Президента України станом на 11.00 спостерігається найнижча явка виборців до виборчих дільниць - 15,1%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.
За її словами, у 1999 році станом на вказаний час участь у виборах Президента взяли 30% громадян від загальної кількості виборців, у 2004 році – 19,9%.
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