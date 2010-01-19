На Полтавщині підтримали Тимошенко і Януковича

Лідером президентських виборів у Полтавській області, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 32% виборців (257 тисяч осіб) за підсумками опрацювання майже 98% бюлетенів з 8 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали 25,27% виборців; на третьому – Сергій ТІГІПКО (12,3%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (9,1).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (4,85), Володимир ЛИТВИН (3,72) і Віктор ЮЩЕНКО (3,07).

Ю.ТИМОШЕНКО стала першою в шістьох округах (включаючи обидва в м. Полтава), В.ЯНУКОВИЧ – у двох (включаючи Кременчук). Всі треті позиції - за С.ТІГІПКОМ. Усі четверті – за А.ЯЦЕНЮКОМ. Усі п`яті, окрім двох, - за П.СИМОНЕНКОМ.

В.ЛИТВИН і В.ЮЩЕНКО приблизно порівну поділили решту шостих-сьомих місць.