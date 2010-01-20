«Результати першого туру: плюс Росія, мінус Америка» - прес-конференція у Києві

21 січня о 12-00 відбудеться прес-конференція на тему: «Результати першого туру: плюс Росія, мінус Америка». Запрошені: Юрій Рубан, директор Національного Інституту стратегічних досліджень; Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Росія); Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефон: (063)-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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