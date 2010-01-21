Хто не піде голосувати, віддасть голос Януковичу?

Кандидат у президенти, чинний прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає виборців активізувати свою участь у другому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом Ю.ТИМОШЕНКО звернулась на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Кожен, хто залишиться вдома, віддасть свій голос ЯНУКОВИЧУ по факту, тому що саме на голосах тих, хто не прийшов, робляться фальсифікації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти також закликала виборців не керуватися поверхневими емоціями і стати однодумцями її команди.

«Не йдіть за емоціями, які народжені рекламними продуктами, не йдіть навіть за тими проплатами, які сьогодні роздаються по всій території України – в олігархів стільки грошей, що по 150 грн. вони можуть рознести кожному. Але за ці гроші продавати Україну ми просто не маємо права, тому що ми несемо відповідальність перед нащадками», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО розраховує на активність та інтелектуальність виборців під час другого туру голосування. «Я покладаюся на людей доброї волі - що ви з сьогоднішнього дня відкриєте свою власну виборчу кампанію, що кожен з вас не упустить кожної години, кожен з вас не упустить кожної можливості переговорити з вашими знайомими, друзями, сусідами, дітьми, батьками і переконати в речах, які є фактично доведені всією історією розвитку України. Я вірю в те, що ми не допустимо трагедії в Україні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.