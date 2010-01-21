Якби другий тур відбувався сьогодні (опитування КМІС)

Серед виборців, готових взяти участь у голосуванні під час другого туру виборів Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має підтримку на 15% більшу, ніж чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки щодо намірів голосування громадян у другому турі президентських виборів, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Прес-реліз щодо дослідження, яке проводилося 4-13 січня, був розміщений на сайті цієї наукової установи.

Респондентів, зокрема, просили відповісти на запитання: «Уявіть, що зараз відбувається другий тур президентських виборів, і в бюлетені залишилися тільки Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ. Ви можете проголосувати за одного з них, проти обох або не брати участі у голосуванні. Що Ви обираєте?»

Також, за даними КМІС, громадян, які готові взяти участь у другому турі виборів, в Україні є 74%.

Симпатії опитаних розділилися так: лідер опозиції отримав би 55,9% голосів, а Ю.ТИМОШЕНКО – 40,7%. Також 3,4% українців не підтримали б у другому турі жодного з цих кандидатів.

Водночас, за даними дослідження, серед усіх громадян України, які мають право брати участь у виборах, В.ЯНУКОВИЧА підтримують 41,4%, а Ю.ТИМОШЕНКО – 30,1%. При цьому 13,9% респондентів проголосували би проти всіх.

Дослідження проводилося 4-13 січня 2010 року. Методом інтерв`ю було опитано 2040 респондентів, які мешкають в усіх областях України, АР Крим і м. Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.