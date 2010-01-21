Посол Грузії заявляє, що спостерігачі були не липові

До України спостерігачами від Грузії приїздили представники парламенту, а не силовиків.

Про це заявив в ефірі ТВі Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Григол КАТАМАДЗЕ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Ці люди, які були в Донецьку, близько 300 осіб, це представники парламенту Грузії, ЦВК Грузії, неурядових організацій, це міжнародні журналісти», - заявив посол.

Він також зауважив, що у Грузії два роки не існує внутрішніх військ, немає ОМОНу, оскільки відбулася реформа системи МВС. (Як повідомялося, представники Партії регіонів звинувачують своїх політичних опонентів, що вони завезли на президентські вибори в Україні представників грузинських силовиків).

Посол послався на рішення Апеляційного суду, який назвав дії ЦВК України як «протиправну бездіяльність». “Якби не така протиправна діяльність ЦВК, якби на наше прохання були зареєстровані грузинські спостерігачі, було би адекватне рішення, і не було би ніяких фантазій”, - зауважив Г.КАТАМАДЗЕ.

Після відмови ЦВК грузинські спостерігачі повернулися до Грузії, зазначив дипломат.

Він уточнив, що під час другого туру виборів грузинські спостерігачі перебуватимуть в Україні виключно на підставі рішення ЦВК України, якщо воно буде прийнято. «Скільки спостерігачів зареєструє ЦВК, стільки й приїде, і більше нічого», - заявив Г.КАТАМАДЗЕ.

Посол нагадав, що 2004 року на виборах в Україні було 2011 спостерігачів тільки від Польщі. Він звернув увагу, що два роки тому на дострокові вибори до Грузії було запрошено десять тисяч спостерігачів: «Це було в чотири рази більше, ніж є виборчих дільниць у Грузії, і Грузія тільки виграла від цього».

Посол закликав всі політичні сили України закінчувати використовувати Грузію у внутрішньополітичній боротьбі.