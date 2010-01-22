Тігіпко: питання прем’єрства не відкидаю і готовий ризикнути своїм ім’ям

Сергій Тігіпко в інтерв’ю Бі-Бі-Сісказав, що готовий розглянути «питання прем’єрства», якщо новий президент «вибачиться за популізм», однак не уточнив з ким саме з кандидатів він готовий співпрацювати.

"Я хотів би сказати, що питання прем’єрства я не відкидаю. Якщо приходить новий президент і скаже: "Шановні, вибори пройшли, багато було сказано, вибачаюсь за цей популізм, країні потрібні зміни, не боюся не популярних кроків", - готовий їх робити як прем’єр, скажімо. Чому? Тому що ось з 97-го року, як я тільки прийшов до Кабінету міністрів, я завжди чую: «Чому ми не можемо робити цих змін?» І завжди є пояснення. Політичне пояснення. Політична доцільність нам завжди відкладала ці зміни, тому що чергові вибори, вибори, вибори… І так Україна недореформованою й залишається". - сказав Тігіпко.

Політик наголошує, що модернізація України для нього - суперважливе завдання: "Оце для мене найцікавіше. Якщо це буде – все міняється. У модерновій країні більш вільні люди. Не буде люмпену. Це означає, що зміняться політики – більш прагматичні прийдуть люди і так далі. Тому я бачу себе от у такій конфігурації. І готовий ризикнути своїм ім’ям і своїм іміджем і т. ін. І не боюся я цього, тому що я зможу все пояснити людям, і вони це абсолютно нормально будуть сприймати. Не просто так робити, а пояснювати, пояснювати й пояснювати".