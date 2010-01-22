В Одеській області поранили прикордонника

12:06, 22 січня 2010
Політика
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Стан - стабільно тяжкий

В ніч на 20 січня в Одеській області за нез’ясованих поки що обставин з вогнепальної зброї було поранено прикордонника-контрактника (1986 року народження), який служить у Котовському прикордонному загоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, молодий чоловік отримав вогнепальне поранення, перебуваючи не на службі і поза межами загону.

За попередніми даними, невідомий стріляв у нього з мисливської зброї.

Обставини інциденту уточнюються.

Наразі молодий чоловік знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я стабільно тяжкий.

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