В Одеській області поранили прикордонника
12:06, 22 січня 2010Політика
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Стан - стабільно тяжкий
В ніч на 20 січня в Одеській області за нез’ясованих поки що обставин з вогнепальної зброї було поранено прикордонника-контрактника (1986 року народження), який служить у Котовському прикордонному загоні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, молодий чоловік отримав вогнепальне поранення, перебуваючи не на службі і поза межами загону.
За попередніми даними, невідомий стріляв у нього з мисливської зброї.
Обставини інциденту уточнюються.
Наразі молодий чоловік знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я стабільно тяжкий.
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