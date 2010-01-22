Хто замовив мільйони зайвих бюлетенів?

Заяви Партії регіонів про те, що БЮТ намагається надрукувати 1,5 млн. зайвих бюлетенів перед другим туром виборів, є ніщо інше, як «дезінформація з елементами провокації».

Про це сказав член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Заяви «регіоналів» про друк якихось там бюлетенів нашою політичною силою навіть із формально юридичних причин є абсурдними», - заявив народний депутат.

За словами В.ПИЛИПЕНКА, так як Центральна виборча комісія до цього часу не оголосила офіційно результати 1-го туру і не затвердила офіційно двійку кандидатів на другий тур, комбінат «Україна» ще не отримував замовлення на бюлетені на другий тур. “Тому розповіді регіоналів про те, що БЮТ разом із замовленими намагається надрукувати ще й зайві, є «звичайнісінькою брехнею», - підкресли він.

«Регіонали розпустили ці плітки, щоб нагнати істерику та легалізувати друк бюлетенів за свого кандидата ЯНУКОВИЧА», - вважає БЮТівець.

В.ПИЛИПЕНКО також спростував інформацію регіоналів, що кілька депутатів від БЮТ сьогодні були присутні на комбінаті «Україна».

«У кожної фракції є контрольні групи депутатів, які мають право бути присутніми під час друку бюлетенів. Як тільки група з БЮТ поїде дивитися на друк бюлетенів, ми покличемо з собою і колег з Партії регіонів», - пообіцяв В.ПИЛИПЕНКО.