ПР звинувачує Тимошенко в захопленні друкарні, де друкують бюлетені

У Партії регіонів заявляють про незаконні дії з боку Кабінету міністрів щодо зміни керівництва поліграфічного комбінату «Україна» з метою друку додаткових 1,5 млн. бюлетенів в інтересах кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, за наявною у нього інформацією, метою штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО є заміна керівництва поліграфічного комбінату «Україна», в результаті чого новопризначені керівники повинні забезпечити незаконний друк додаткових 1,5 млн. бюлетенів, які повинні будуть використані у другому турі виборів Президента в інтересах кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

Задля цього, повідомив В.ГРИЦАК, посадові особи Секретаріату Кабміну і керівництво Міністерства фінансів, в управлінні якого є поліграфкомбінат «Україна», незаконно, в ручному режимі, внесли зміни до статуту цього підприємства. Як результат - наказом виконувача обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО виконувачем обов’язки генерального директора поліграф комбінат був призначений Володимир ХОМКО. Як підкреслив народний депутат, завдання новопризначеного в.о. гендиректора - забезпечення незаконного друку 1,5 млн. бюлетенів в інтересах кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО.

За умови, якщо це завдання не вдасться виконати, повідомив В.ГРИЦАК з посиланням на свою інформацію, В.ХОМКО повинен буде впустити на територію підприємства спеціально підготовлених людей, завданням яких було б знищення поліграфічного обладнання підприємства.

В.ГРИЦАК повідомив, що сьогодні о 14-й годині новопризначений в.о. гендиректора у супроводі деяких посадових осіб Секретаріату Кабміну і заступника міністра фінансів Валерія АЛЬОШИНА під силовим прикриттям осіб у чорних куртках і чорних шапочках прибув на територію поліграфкомбінату «Україна». Водночас, наголосив В.ГРИЦАК, на поліграфічному підприємстві також перебуває група народних депутатів від Партії регіонів, які повинні не допустити «рейдерського захоплення поліграфкомбінату «Україна» і незаконного друку 1,5 млн. додаткових бюлетенів, а відтак - фальсифікації і зриву виборів».

В.ГРИЦАК також повідомив, що зазначені дії Кабінету міністрів стосовно зміни статуту поліграфкомбінату «Україна», а також наказ Мінфіну про призначення нового керівника підприємства наразі оскаржуються у судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО раніше наголосив, що заяви Партії регіонів про те, що БЮТ намагається надрукувати 1,5 млн. зайвих бюлетенів перед другим туром виборів, є ніщо інше, як «дезінформація з елементами провокації».

«Регіонали розпустили ці плітки, щоб нагнати істерику та легалізувати друк бюлетенів за свого кандидата ЯНУКОВИЧА», - вважає БЮТівець.