Ющенко у другому турі проголосує проти обох кандидатів

Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО у другому турі президентських виборів проголосує проти обох кандидатів – Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

“Моя галочка буде стояти у третій колонці”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи результати першого туру виборів, він зазначив, що програла “не та система цінностей, з якою я виходив п’ять років тому в якості Президента”, а виграв популізм, численні обіцянки кандидатів, які зрештою вийшли до другого туру.

«Виграла не стратегічна політика, а політика на короткий сезон», – резюмував Президент.