Ющенко у другому турі проголосує проти обох кандидатів
23:32, 22 січня 2010Політика
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"Виграв популізм"
Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО у другому турі президентських виборів проголосує проти обох кандидатів – Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
“Моя галочка буде стояти у третій колонці”, – сказав В.ЮЩЕНКО.
Коментуючи результати першого туру виборів, він зазначив, що програла “не та система цінностей, з якою я виходив п’ять років тому в якості Президента”, а виграв популізм, численні обіцянки кандидатів, які зрештою вийшли до другого туру.
«Виграла не стратегічна політика, а політика на короткий сезон», – резюмував Президент.
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