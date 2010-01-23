Литвин: революції розпочинаються і завершуються в столиці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має ухвалити правовим чином вмотивоване рішення про дострокові вибори мера Києва і Київради, аби воно не оскаржувалось у суді.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За словами В.ЛИТВИНА, спочатку необхідно затвердити звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо діяльності столичної влади.

За словами В.ЛИТВИНА, відповідним проектом постанови передбачається доручити Генеральній прокуратурі вивчити підстави для дострокових виборів. «Бо зараз зазвучать заяви про те, що жодних підстав немає, що це суперечить рішенню Конституційного Суду і таке подібне», - сказав він.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, необхідно ухвалити закон, яким передбачити проведення виборів мерів міст у два тури, аби не 10% виборців вирішували, хто буде керувати містом.

«Після того прийняти рішення про дострокові вибори, але прийняти його у такий спосіб, щоб це була колективна обґрунтована воля не тільки Верховної Ради, а й суспільна, бо через суди відмінять будь-які рішення», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, на переконання голови ВР, новий Президент України має внести у Верховну Раду проект закону про розмежування повноважень Київського міського голови і голови Київської міськдержадміністарції. «І хай вони проводять засідання ради (Київради – УНІАН), а всі повноваження реальні виконавчі передати людині, яку призначити на цю посаду, яка б у місті могла навести порядок», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР висловив побоювання, що політичні сили будуть зволікати з ухваленням рішення про дострокові вибори. Він пояснив це тим, що кожна політична сила буде очікувати зручного моменту і погодиться на вибори лише тоді, коли побачить, що її представник зможе перемогти. «Зараз іде аналіз, щоб не віддати місто, бо всі розуміють, що всі революції розпочинаються і завершуються у столиці», - додав В.ЛИТВИН.