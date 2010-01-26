Нардепи Луценка не вірять, що регіоналам вдасться скинути міністра

Народний депутат від громадянського руху «Народна самооборона» Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що Партії регіонів не вдасться відправити Юрія ЛУЦЕНКА у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою «Народної самооборони» коментарі В.СТРЕТОВИЧА з приводу ініціативи депутатів від Партії регіонів провести 28 січня позачергове засідання Верховної Ради, на якому вони вимагають розглянути питання про дотримання Конституції і законів України керівництвом Міністерства внутрішніх справ під час виборів Президента.

«Я сумніваюсь, що пройде до виборів якась пропозиція. Можливо хтось уже побіг попереду паровозу і хоче «регіоналам» допомогти», ну то будемо дивитись за наслідками. Хоча я мало вірю, що в «регіоналів» знайдеться необхідна кількість голосів для того, щоб відправити міністра у відставку», — сказав В.СТРЕТОВИЧ.

За його словами, приводом для скликання позачергового засідання парламенту стала принципова позиція міліції щодо поліграфкомбінату «Україна».

«Я думаю, що позиція міністра і МВС з приводу захисту комбінату «Україна» — що «регіоналам» не дають можливості там розвернутись, що вони зробили в першому турі — це є підставою для того, щоб організувати зараз цю парламентську вендетту. І ви ж бачите, істерія піднімається з приводу заборони голосування на дому, довідок, і так далі, і так далі», — сказав В.СТРЕТОВИЧ.