Ющенко знову пропонує призначити до ЦВК представника Литвина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує призначити членом Центральної виборчої комісії Олександра ОСАДЧУКА.

Про це заявила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК в ефірі одного з телеканалів.

Прес-служба парламенту повідомляє, що відповідне подання внесено до Верховної Ради.

У документі зазначається, що Президент пропонує призначити членом ЦВК О.ОСАДЧУКА з урахуванням пропозиції Блоку Литвина. 49-річний О.ОСАДЧУК займає посаду керівника секретаріату фракції Блоку Литвина в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ВР звільнила члена ЦВК Анатолія ПИСАРЕНКА через досягнення ним граничного віку для перебування на держслужбі.

21 січня В.ЮЩЕНКО вніс у парламент кандидатуру заступника гендиректора Нацагентства з іноземних інвестицій та розвитку Валерія КАРПУНЦОВА на посаду члена ЦВК, але депутати висловилися проти його призначення.