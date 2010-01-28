У Литвина голосуватимуть за відставку Луценка

10:30, 28 січня 2010
Політика
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А може, й ні...

Фракція Блоку Литвина голосуватиме за відставку міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що це рішення ще може бути змінено.

На даний час у кулуарах Верховної Ради, під час перерви у засіданні, немає жодного представника фракції Блоку Литвина.

 

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