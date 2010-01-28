Охендовський не виключає спроб зриву виборів Президента

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ не виключає спроб зриву повторного голосування виборів Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Очевидно, що спроби зриву виборів, безумовно, будуть. Спроби зриву підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях, безумовно будуть. Спробу зриву виборів окружними виборчими комісіями, які встановлюють підсумки голосування у межах територіальних виборчих округів, також ми не можемо виключати», - сказав він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ наголосив, що такі спроби повинні отримувати жорстку ефективну оцінку з боку виборчих комісій вищого рівня, правоохоронних органів, у першу чергу Генеральної прокуратури України.

Також він зазначив, що члени виборчих комісій повинні розуміти, що неявка члена виборчої комісії на засідання комісії є грубим порушенням обов’язків члена виборчої комісії.

«Це порушення, безумовно, слід розглядати як перешкоджання реалізації виборчих прав громадян України. За Кримінальним кодексом України, а саме стеттею 157, передбачена кримінальна відповідальність. Той член виборчої комісії, який залишить її засідання у день голосування, під час підрахунку голосів, під час підведення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, повинен знати, що за такі дії неодмінно настане кримінальна відповідальність», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.