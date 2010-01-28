Янукович радить Луценку бути мужиком

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Юрій ЛУЦЕНКО повинен бути «мужиком, не принижувати себе і піти у відставку з посади міністра внутрішніх справ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

В.ЯНУКОВИЧ критично оцінив заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні буде призначениий першим заступником міністра, в.о. міністра внутрішніх справ.

«Що стосується ТИМОШЕНКО, це відповідає її способу і стилю життя як людини і як політика. Я не дивуюсь нічому у виконанні а-ля ТИМОШЕНКО», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО маніпулюють суспільством, бажаючи зірвати президентські вибори».

В.ЯНУКОВИЧ також висловив упевненість, що «ми не дамо жодних шансів, що це відбудеться».

«Що стосується Ю.ЛУЦЕНКА, то його право - ухвалювати будь-яке рішення, але поважаюча себе людина, мужик, я гадаю, пішов би у відставку і не став би принижуватися», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він зауважив, що сьогоднішнє результативне голосування народних депутатів, які представляють різні фракції, не можна розцінювати як початок формування нової коаліційної більшості у парламенті, адже, за його словами, це вже не перше рішення, коли депутати демонструвати свою спроможність консолідуватися.

«А чи буде більшість, чи коаліція у парламенті, я гадаю, ми побачимо після виборів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.