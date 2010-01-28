Народний рух про Тимошенко, братів Ющенків та політичну пенсію

Народний Рух України закликає патріотичні сили згуртуватися і підтримати у другому турі президентських виборів Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Політради Народного Руху України.

Як наголошується в документі, “протягом кількох тижнів блокується внесення змін до виборчого законодавства. Загроза фальсифікацій стає як ніколи реальною. Водночас, країна з тривогою спостерігає за силовим захопленням депутатами від Партії регіонів та їх помічниками поліграфічного комбінату «Україна», блокуванням ними судів”. На думку представників НРУ, “це свідчить, що команда ЯНУКОВИЧА готується фальсифікувати результати президентських виборів. Саме тому антидержавницькі сили зосередили усі ресурси для усунення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ – чорні справи зручніше робити без страху бути схопленими за руку”.

“Методи регіоналів не дивують, - йдеться далі в заяві. - Так само звичним виглядає червоне підлабузництво та пристосуванство фракції ЛИТВИНА. Передбачуваним став і демарш Єдиного центру, який давно став засобом ведення антиурядової роботи та розколювання національно-демократичних сил”. При цьому зазначається, що “справжньою новиною у спецоперації проти чесних виборів стала підтримка ЯНУКОВИЧА рідним братом чинного Президента – Петром ЮЩЕНКОМ та ще кількома вчорашніми палкими патріотами”. “Сьогоднішнє голосування яскраво продемонструвало остаточну перемогу особистих амбіцій Президента ЮЩЕНКА над його показовим патріотизмом, прагнення зліпити нехай невеличку, але свою політичну силу напередодні відходу з найвищого державного поста”, - вважаються в Політраді НРУ.

При цьому зазначають, що “багатьом в Україні гірко відзначати, що В.ЮЩЕНКО, який об’єднав у 2004 році надії мільйонів, програв вибори”. “Ще прикріше бачити, як замість того, щоб по-чоловічому підтримати свою багаторічну соратницю, або хоча б відійти убік, він взявся допомагати ЯНУКОВИЧУ нищити Юлію ТИМОШЕНКО. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себе увесь тягар боротьби з кризою і при цьому досягла фінішу виборчих перегонів. Позірний патріотизм В.ЮЩЕНКА разом із закликами голосувати проти обох кандидатів сьогодні – це турбота про свою найближчу політичну перспективу коштом подальшого розколювання демократичних сил”, - заявляють в НРУ.

На думку авторів заяви, “результатом такої політичної дріб’язковості може стати приведення до влади «стабілізаційного» режиму ЯНУКОВИЧА. Може, цей режим і міг би забезпечити В.ЮЩЕНКУ спокійну політичну пенсію, але ніколи - сподівання на гідне місце у вітчизняній історії для колишнього лідера Майдану”.

Відтак, Політрада НРУ закликає “усі патріотичні сили попри біль і розчарування останніх років, попри спроби деморалізації тих, хто вагається, згуртуватися перед загрозою антидержавницького кримінального перевороту”. “Сьогодні відмова від голосування чи вибір «проти всіх» кожного патріота є персональним гольовим пасом ЯНУКОВИЧУ”, - заявляють в НРУ і додають: “Прийдіть на вибори і проголосуйте за Юлію ТИМОШЕНКО – єдиного кандидата демократичних патріотичних сил!”