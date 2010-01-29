Кабмін зосередився на вирішенні дрібних проблем окремих бізнесменів?

Більшість актів, прийнятих урядом щодо допомоги бізнесу, спрямовані на врегулювання дрібних перешкод у діяльності окремих категорій підприємців, проте не містять норм для системного вирішення існуючих проблем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента з посиланням на Головну службу соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента.

Наголошується, що ухвалені «пакетами» рішення Кабміну вже традиційно не виконуються. Зокрема, 7 жовтня 2009 р. на засіданні уряду, присвяченому вирішенню проблем морських портів України, було проголосовано 35 актів, з яких на сьогодні, через 3,5 місяці, обнародувано лише 25, а ще 3 рішення вже скасовано самим урядом. «Сьогодні реально діє лише незначна кількість нормативно-правових актів, схвалених під час попередніх розширених засідань уряду з питань підприємництва у травні і вересні 2009 р.», - наголошується в повідомленні.

У СП також нагадали про намір уряду скасувати ринковий збір. «під час засідання уряду було схвалено винесення на розгляд парламентом законопроекту про скасування ринкового збору. Проте менш ніж за два тижні (22 жовтня 2009 р.) уряд відкликав цей законопроект і вніс замість нього новий варіант, яким одночасно зі скасуванням ринкового збору встановлюється 15% податок на доходи підприємців, які перевищують встановлену межу», - йдеться в повідомленні прес-служби СП. Зрозуміло, що адміністрування цього податку передбачає звітність про обсяги доходів, тобто сама ідея спрощеної системи оподаткування нівелюється.

Наголошується також, що на останньому засіданні уряду було прийнято 25 нормативно-правових актів, спрямованих на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні. Деякі з цих проектів мають першочергове значення для бізнесу. Зокрема, це законопроект «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва».

Позитивні результати матиме і прийняття законопроектів «Про внесення змін до Закону «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який передбачає створення при органі центральної виконавчої влади одного контролюючого органу, і «Про внесення змін до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яким значно скорочується список видів ліцензування.

Утім, підкреслюють у Секретаріаті Президента України, абсолютно неприйнятним є те, що такі важливі для малого бізнесу законопроекти розробляються кулуарно, без широкого громадського обговорення. Останні два законопроекти були розміщені на офіційному сайті Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва за два дні до засідання уряду. Проте, згідно із законодавством, термін оголошення, впродовж якого приймаються зауваження і пропозиції, має становити не менше місяця. «Неприпустимо, що норми регуляторного законодавства порушує сам Держкомпідприємництва», - вважають в СП.