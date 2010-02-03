Фракція БЮТ вимагає від Литвина не підписувати сьогоднішній закон

Фракція БЮТ у парламенті вимагає від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА не підписувати закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України", який сьогодні ухвалила Верховна Рада України.

Про це йдеться в заяві фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Верховній Раді України, переданій УНІАН.

В БЮТ вважають, що закон був ухвалений всупереч усім правовим нормам, які регламентують діяльність законодавчого органу держави.

”Підписання Володимиром ЛИТВИНОМ цього закону буде свідчити про те, що спікер парламенту спільно з Партією регіонів та її лідером ЯНУКОВИЧЕМ, перетворює законодавчий орган держави в джерело повного ігнорування букви закону, принципу верховенства права та інструмент обслуговування політичних інтересів Партії регіонів”, - йдеться в заяві.

В БЮТ зазначають, що ухвалення цього закону відбулось з грубим порушенням усіх норм. У фракції вважають, що перед розглядом цього законопроекту у другому читанні він мав бути розглянутий профільним комітетом. “Депутати повинні були подати свої доповнення та зауваження і лише після їх оформлення комітетом державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ та його висновку він міг розглядатись у сесійній залі Верховної Ради України”, - зазначається в заяві фракції.

В БЮТ наголошують, що для розгляду цього законопроекту на позачерговому засіданні парламенту 3 лютого не було жодних законних підстав. “Методи, завдяки яким сьогодні був проголосований законопроект О. ЛАВРИНОВИЧА, яскраво свідчать, що він писався не для удосконалення виборчого процесу, а виключно для створення необмеженого поля для застосування масштабних фальсифікацій, які спотворять вибір громадян України», - вважають в БЮТ.

В заяві також зазначається, що для того, щоб сьогодні цей закон був прийнятий, зауваження депутатів були оформлені організаційним відділом Верховної Ради України, який не має жодного відношення до змісту та суті законопроектів. Крім того, фракція Партії Регіонів в ніч з 2 на 3 лютого “окупувала сесійну залу” і народні депутати були позбавлені можливості вивчити законопроект і внести обґрунтовані зауваження та поправки до нього.