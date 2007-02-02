Луценко назвав ключову помилку Ющенка

Лідер громадянського руху "Народна самооборона", екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що нинішній прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і його команда отримують більше повноважень не через помилки Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а через ворожнечу між "помаранчевими" лідерами.

Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції на "Українській правді".

"Влада крок за кроком переходить до ЯНУКОВИЧА не стільки через помилки Президента та його команди на Банковій, а через непримиренну ворожнечу між лідерами “помаранчевої” команди зразка 2004 року", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши: "Саме внутрішні чвари, персональні амбіції та бажання досягнути монополізму призвели до розпаду команди Майдану, а потім і до зрад у новообраній Верховній Раді, які призвели до утвердження неокучмістів в нинішньому Кабінеті міністрів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, "у Президента було мало повноважень для нейтралізації такого розвитку подій. Ключовою помилкою було призначення на посаду генпрокурора заангажованої, політично вмотивованої людини (мається на увазі Святослав ПІСКУН - УНІАН). Відтоді навіть наявні правові інструменти для стримування узурпації влади неокучмістами не спрацьовують. Яскравий приклад - бездіяльність прокуратури в ситуації призначення керівників МВС без погодження з головнокомандуючим, а також у справі опублікування закону про Кабмін всупереч наявному рішенню суду".